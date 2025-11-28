Black Friday: Parhaat älykellojen tarjoukset -lista

OPAS: Näin valitset itsellesi robotti-imurinRoborockin vuoden 2025 valikoima vertailussa

Black Friday on venynyt Suomessa jo viikkojen mittaiseksi ja kampanjan aikaan näkyy myös todella paljon huijaukselta haiskahtavia "tarjouksia".

Listaamme tälle sivulle vain sellaiset älykellojen ja urheilukellojen tarjoukset, joissa hinta on nyt oikeasti alempi kuin kolmeen kuukauteen, missään kotimaisessa verkkokaupassa.

Kaikista tarjouksessa olevista kelloista listaltamme löydät myös linkin kyseisen kellon arvosteluumme, jos olemme kellon arvostelleet aiemmin. Muiden kellojen osalta listasta löytyy linkki kellon teknisiin tietoihin, josta voit itse arvioida kellon ominaisuuksia omiin vaatimuksiisi nähden.

Voit lisätä sivun kirjanmerkkeihisi Black Fridayn kampanjoiden ajaksi, tulemme päivittämään sivua vähintäänkin päivittäin, jos uusia tarjouksia tulee tyrkylle.

Ohessa tämän hetken tarjoukset:

Garmin Forerunner 955

Xplora X6 Play eSIM (lasten älykello)

Garmin Venu 4 (41mm)

Garmin Venu 4 (45mm)

Apple Watch SE (vm. 2023 / 40mm)
  • tarjous ei ole enää voimassa
  • Hinnat muissa kaupoissa
  • Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 199 euroa


Garmin Venu 3

Garmin Fenix 8 (43mm)

Garmin Fenix 8 (47mm)

Garmin Fenix 8 (51mm)

Polar Ignite 3

Garmin Forerunner 265

Garmin Forerunner 965

Garmin Fenix 7X Pro Solar ("isompi 7 Pro")

Garmin Fenix 7 Pro Solar ("keskikokoinen 7 Pro")

Garmin Fenix 7S Pro Solar ("pienin 7 Pro")

Garmin Vivoactive 5

Garmin Vivoactive 6

Google Pixel Watch 3 (45mm / LTE)

Suunto Peak Pro Titanium

Samsung Galaxy Watch7 (40mm / LTE)



Lisää muiden tuoteryhmien tarjouksia löydät AfterDawnin Black Friday -seurannasta, joka päivittyy päivittäin.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


