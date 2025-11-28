Black Friday: Parhaat älykellojen tarjoukset -lista

Listaamme tälle sivulle vain sellaiset älykellojen ja urheilukellojen tarjoukset, joissa hinta on nyt oikeasti alempi kuin kolmeen kuukauteen, missään kotimaisessa verkkokaupassa.
Kaikista tarjouksessa olevista kelloista listaltamme löydät myös linkin kyseisen kellon arvosteluumme, jos olemme kellon arvostelleet aiemmin. Muiden kellojen osalta listasta löytyy linkki kellon teknisiin tietoihin, josta voit itse arvioida kellon ominaisuuksia omiin vaatimuksiisi nähden.
Voit lisätä sivun kirjanmerkkeihisi Black Fridayn kampanjoiden ajaksi, tulemme päivittämään sivua vähintäänkin päivittäin, jos uusia tarjouksia tulee tyrkylle.
Ohessa tämän hetken tarjoukset:
Garmin Forerunner 955
- alin hinta nyt: 269 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Forerunner 955 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 299 euroa
(huom! sama kello oli tarjouksessa tasan samalla 269e hinnalla viime vuoden Black Fridayn aikaan)
Xplora X6 Play eSIM (lasten älykello)
- alin hinta nyt: 119 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 179 euroa
Garmin Venu 4 (41mm)
- alin hinta nyt: 476 euroa
- Garmin Venu 4 (41mm) tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 499 euroa
Garmin Venu 4 (45mm)
- alin hinta nyt: 476 euroa
- Garmin Venu 4 (45mm) tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 490 euroa
- tarjous ei ole enää voimassa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 199 euroa
Garmin Venu 3
- alin hinta nyt: 309 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Venu 3 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 369 euroa
Garmin Fenix 8 (43mm)
- alin hinta nyt: 679 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Fenix 8 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 817 euroa
Garmin Fenix 8 (47mm)
- alin hinta nyt: 679 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Fenix 8 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 795 euroa
Garmin Fenix 8 (51mm)
- alin hinta nyt: 799 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Fenix 8 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 886 euroa
Polar Ignite 3
- alin hinta nyt: 179 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Polar Ignite 3:n arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 219 euroa
Garmin Forerunner 265
- alin hinta nyt: 289 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Forerunner 265:n arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 359 euroa
Garmin Forerunner 965
- alin hinta nyt: 429 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Forerunner 965:n arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 504 euroa
Garmin Fenix 7X Pro Solar ("isompi 7 Pro")
- alin hinta nyt: 579 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Fenix 7 Pron arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 649 euroa
Garmin Fenix 7 Pro Solar ("keskikokoinen 7 Pro")
- alin hinta nyt: 499 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Fenix 7 Pron arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 549 euroa
Garmin Fenix 7S Pro Solar ("pienin 7 Pro")
- alin hinta nyt: 499 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Fenix 7 Pron arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 549 euroa
Garmin Vivoactive 5
- alin hinta nyt: 169 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Vivoactive 5:n arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 189 euroa
Garmin Vivoactive 6
- alin hinta nyt: 259 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Vivoactive 6:n tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään: 289 euroa
Google Pixel Watch 3 (45mm / LTE)
- alin hinta nyt: 149 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 349 euroa
Suunto Peak Pro Titanium
- alin hinta nyt: 239 euroa
- Suunto Peak Pro Titaniumin tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 289 euroa
Samsung Galaxy Watch7 (40mm / LTE)
- alin hinta nyt: 149 euroa
- Samsung Galaxy Watch7 (40mm/LTE) tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 179 euroa
Lisää muiden tuoteryhmien tarjouksia löydät AfterDawnin Black Friday -seurannasta, joka päivittyy päivittäin.
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
Kommentoi artikkelia