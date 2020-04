OnePlus 8- ja OnePlus 8 Pro -puhelimien myynti alkoi Suomessa

OnePlus 8 ja OnePlus 8 Pro hinta

julkaisi hiljattain- ja-puhelimet. Nyt näiden puhelimien myynti on alkanut Suomessa. Hinnat alkavat 699 eurosta ja yltävät aina 999 euroon asti.Pro-malli on luonnollisesti kalliimpi sekä teknisesti hieman edistyneempi malli. Tästä puhelimesta löytyy 6,78 tuuman AMOLED -näyttö, joka toimii QHD+ (1440 x 3120) resoluutiolla sekä nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Näyttötestaaja DisplayMaten mukaan OnePlus 8 Pron näyttö rikkoi peräti kolmetoista ennätystä, joihin lukeutuvat muun muassa paras väritarkkuus, paras kontrasti, korkein kirkkaus ja pienin näytön heijastus.Näytön ohella uudistuksia on tehty muutenkin melkoisesti. Kamera on saanut entistä kyvykkäämmät sensorit ja linssit.Kameroita on takana nyt huippuversiossa peräti neljä. 48 megapikselin tavallisen kameran vieressä on 48 megapikselin laajakulmakamera, 8 megapikselin 3x zoom -kamera sekä Pro-mallissa erikoisuutena värisuodatinkamera.Sisälmyksien osalta on tarjolla muun muassa erittäin tehokas Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri 5G-yhteyksien kera, jopa 12 gigatavua huippunopeaa LPDDR5 RAM-muistia ja 4510 mAh akku. OnePlus panosti myös Pro-mallin kohdalla lataukseen, sillä OnePlus 8 Pro hyödyntää viimeinkin langatonta latausta . Lisäksi OnePlus Pro tarjoaa virallisen IP-luokituksen.Kaikki tiedot saat lukemalla OnePlus 8 Pro arvostelun Hieman edullisempaa tehopuhelinta kaipaavalle on tarjolla "perusmalli" OnePlus 8, josta löytyy myös 5G-yhteydet mahdollistava Snapdragon 865 -piiri. Pro-malliin verratessa OnePlus 8:ssa on hieman pienempi 6,55 tuuman näyttö, joka toimii "vain" 90 hertsin virkistystaajuudella. Alhaisempi hinta näkyy kameraosastolla, eikä OnePlus 8 sisällä langatonta latausta tai virallista IP-luokitusta kuten Pro-malli.Olemme kirjoittaneet useita OnePlus-aiheisia uutisia, jotka kannattaa lukea läpi: