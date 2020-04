Elisan 5G-verkko toimii nyt Hyvinkäällä

Jälleen yksi paikkakunta on saanut Elisan 5G-verkon. Tällä kertaa kyseessä on, joka on jo 19. paikkakunta, jossa Elisan 5G-verkko toimii. Verkon rakentamisen ensimmäinen vaihe saatiin valmiiksi tällä viikolla ja laajentamisen luvataan jatkuvan kuluvan kevään aikana."Hyvinkäällä on paljon yritystoimintaa, joka hyötyy uudesta 5G-teknologiasta. Nopeammat ja luotettavammat tietoliikenneyhteydet ovat luonnollisesti osa tätä, mutta samaan aikaan 5G avaa liki rajattomat mahdollisuudet uudenlaisten mobiilipalveluiden kehittämiseen. Oman yrityksen 5G-polun saa helposti alkuun esimerkiksi osallistumalla 5G-aiheisiin tietoiskuihin tai webinaareihin", kertoo Uudenmaan yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe.Alkuun 5G on saatavilla kaupungin keskustan lisäksi muun muassa Hakalassa ja Hakalanmäellä, Paavolassa, Valverossa ja Sahanmäellä. Kevään aikana 5G-verkkoa laajennetaan vielä muun muassa Pilvenmäen, Veikkarin ja Hiiltomon alueille.(kuvakaappaus: elisa.fi/kuuluvuus ).Keskustan lisäksi verkkoa on rakennettu erityisesti alueille, jossa on paljon pientaloasutusta. Näillä alueilla voi käyttää myös Elisan 5G Kotinetti -palvelua, joka toimii perinteisen kuituyhteyden tapaan, mutta käyttäen nopeaa 5G-verkkoa."5G:n hyödyntäminen kodin nettiyhteytenä on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi silloin, jos perheessä käytetään paljon tietoliikennepalveluita. Se voi tarkoittaa esimerkiksi pelaamista, videoneuvotteluja ja isojen tiedostojen lataamista yhtä aikaa. 5G mahdollistaa jopa kymmenen kertaa aiempia mobiiliteknologioita nopeammat yhteydet", kertoo Elisan Uudenmaan alueen aluejohtaja Sanna Sarpila.Elisa on avannut 5G-verkkoja tähän mennessä Helsinkiin, Espooseen , Tampereelle, Vantaalle, Ouluun, Turkuun, Jyväskylään, Lahteen , Kuopioon, Poriin , Kouvolaan, Joensuuhun Vaasaan, Seinäjoelle , Hyvinkäälle, Raumalle Heinolaan ja Kuusamoon