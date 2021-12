Mikä oli vuoden 2021 paras puhelin? Äänestä suosikkiasi

Pelaajille suunnattu ROG Phone 5 on taatusti yksi vuoden parhaiten varusteltuja.

Vuosi 2021 on lopuillaan ja taustapeiliin jää iso määrä laadukkaita älypuhelimia. Vaikka heti vuoden vaihteen jälkeen on määrä tulla useampia suosituimpien valmistajien lippulaivoja , niin tähän väliin lienee paikallaan katsastaa mitkä laitteet jäivät tästä vuodesta mieleen, ja mikä puhelin kenties oli se vuoden paras.Alkuvuodesta 2021 Samsung julkisti uudet Galaxy S21 -sarjan älypuhelimet, jotka eivät varsinaisesti mullistaneet älypuhelinmaailmaa, tai edes Galaxy-laitteiden sarjaa, mutta tarjoavat taattua Samsungin laatua entistä paremmassa paketissa Kevään ensimmäisiin julkaisuihin lukeutui myös Asus ROG Phone 5 . Taiwanilaisvalmistaja on vuosien saatossa onnistunut luomaan melkoisen onnistuneen pelipuhelinbrändin, joka tarjoaa huipputason suorituskykyä, monipuoliset ominaisuudet, pelaajille lisäarvoa ja peruskäyttöönkin soveltuvan laitteen. Teknisesti sitä on vaikea päihittää.



Samsungin taittuva puhelin parani edeltäjämallista melkoisesti, erityisesti hinnassa.

Vuoden paras puhelin? Samsung Galaxy S21 (Ultra) OnePlus 9 Pro Xiaomi Mi 11 (Pro/Ultra) Google Pixel 6 Pro Apple iPhone 13 Pro (Max) Asus ROG Phone 5 Samsung Galaxy Z Flip 3 Jokin muu pollcode.com free polls

Niin ikään keväällä julkaistiin kiinalaisvalmistaja OnePlussan uusin lippulaivamalli. Vaikka yhtiön mojo on ehkä hieman hiipunut toisen perustajan lähdettyä, niin se tuottaa edelleen varsin kilpailukykyisiä älypuhelimia. Moittimisen varaa ei ole paljoa OnePlus 9 Pro:ssa , joskin hintakin on kivunnut vuosi vuodelta lähemmäs premium-brändejä.Kiinalaisvalmistaja Xiaomi on haastanut onnistuneesti viimeaikoina OnePlussaa hieman premium-brändejä edullisempien, mutta hyvin varusteltujen älypuhelinten sarjassa. Xiaomin Mi 11 -sarjan laitteista löytyy monipuolisia ominaisuuksia ja suorituskykyä , mutta kukkaro ei kevenny samalla tavoin kuin arvokkaimmilla brändeillä.Samsungilla on toki ässä hihassa, joka ei kilpaile suoraan edellämainittujen kiinalaisvalmistajien huippupuhelinten kanssa. Samsungin uuden sukupolven taittuva puhelin Galaxy Z Flip 3 toi kenties ensimmäistä kertaa taittuvat puhelimet massojen suosioon. Edeltävään sukupolveen erot olivat teknisestikin melkoiset , mutta tärkeimpänä erona oli taatusti hinta.Luonnollisesti keskusteluun täytyy liittää uusi iPhone 13 , joka Samsungin tapaan teki edeltäjäänsä nähden lähinnä pienempiä parannuksia, eikä lähtenyt uudistamaan koko laitteen ilmettä ja olemusta. Parempi kamera, enemmän suorituskykyä ja entistä monipuolisemmat ominaisuudet kuitenkin nostavat iPhonen edelleenkin kärkipuhelinten joukkoon.Kenties mielestäsi vuoden parasta puhelinta ei löydy tältä listalta. Olisiko se toisen sukupolven minikokoinen älypuhelin , iPhone 13 Mini? Vai olitko innoissaan Honorin palaamisesta Suomeen Honor 50:n muodossa ? Kerro kommenteissa suosikkisi, mikäli valinta osuu kohtaan "Jokin muu".