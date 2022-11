Tässä Black Fridayn parhaat tarjoukset puhelimista

Edulliset puhelimet, alle 200 euroa

Samsung Galaxy A04s

Oppo A76

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

käynnistyi tänäkin vuonna hyvissä ajoin ja kampanjointi jatkuu aina Cyber Monday -maanantaille asti. Mustan Perjantain aikana on nähty varsin hyviä tarjouksia. Kaikki tarjoukset näet AfterDawnin Black Friday -listasta Luonnollisesti puhelimista löytyy runsaasti tarjouksista, joten kokosimme niistä oman listan. Hyviä puhelintarjouksia löytyy mukavasti eri hintaluokista, edullisesta kalliiseen.Edullinen puhelin sopii hyvin esimerkiksi lapselle tai vaikkapa varaluuriksi.Hinta nyt 99 euroa - hinta aiemmin 129 euroaElokuussa julkaistu Galaxy A04s tarjoaa edulliseen hintaan 6,5-tuumaisen HD+ -näytön, 50 megapikselin kameran ja 5000 mAh akun.Hinta nyt 129 euroa - hinta aiemmin 199 euroaOppo A76 saapui virallisesti Suomessa myyntiin lokakuun alussa yhdessä Oppo A16s -mallin kanssa . Tuolloin A76:n hinnaksi ilmoitettiin 199 euroa, mutta hinta on jo laskenut selvästi.Tällä hinnalla saa 6,5-tuumaisen HD+ -näytön, 13 megapikselin pääkameran, 5000 mAh akun 33 watin latauksella ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Hinta nyt 149 euroa - hinta aiemmin 179 euroaNord CE 2 Lite 5G julkaistiin kesällä ja se tuli saataville tuolloin 299 euron hinnalla. Puhelinvertailu testasi laitteen ja sille annettiin miinusta juurikin korkeasta hinnasta. Nyt tarjoushinnan myötä hintalappu on paljon parempi.

200 - 500 euron puhelimet

OnePlus Nord 2T

Samsung Galaxy A53

Xiaomi 12T

Nothing Phone (1)

OnePlus 9 Pro

Hinta yli 500 euroa

OnePlus 10 Pro

Realme GT 2 Pro

Xiaomi 12 Pro

Sony Xperia 5 IV

Honor Magic 4 Pro

Apple iPhone 14 Pro

Keskitasolla puhelimet tarjoavat jo useimmille riittävästi ominaisuuksia. OnePlus Nord 2T (128 Gt):Hinta nyt 299 euroa - hinta aiemmin 349 euroaNord 2T on keskitasolla laatulaite, mutta saapui kesällä myyntiin hieman liian korkealla hintalapulla. Nyt hinta laskenut juuri alle 300 euroon, joka tekee tästä laitteesta hyvän vaihtoehdon. Tarkempia tietoja Nord 2T:stä saa Puhelinvertailun arvostelusta Hinta nyt 299 euroa - hinta aiemmin 349 euroaSamsungin keskitason laitteen merkittävin vahvuus on sen pitkä päivitystuki, sillä valmistaja lupaa päivittää laitetta aina Android 16 -versioon saakka ja tietoturvaan päivitystä luvataan viideksi vuodeksi.Hinta nyt 399 euroa - hinta aiemmin 502 euroaXiaomi 12T tarjoaa kattavat speksit. Laitteessa on esimerkiksi 6,67-tuumainen Full HD+ AMOLED-näyttö, 108 megapikselin pääkamera ja 5000 mAh akku nopealla 120 watin latauksella. Nothing Phone (1) (128 Gt):Hinta nyt 399 euroa - hinta aiemmin 449 euroaNothing Phone (1) on yksi tämän vuoden yllättäjistä. Laite tarjoaa hyvät ominaisuudet erikoisella, valaistulla takapaneelilla Hinta nyt 499 euroa - hinta aiemmin 599 euroaOnePlussan viime vuoden lippulaivapuhelin, mutta edelleen pätevä laite. Tarjoaa muun muassa laadukkaan näytön ja hyvää suorituskykyä. Katso tarkemmat tiedot Puhelinvertailun OnePlus 9 Pro arvostelusta Korkeammalla hintalapulla saa tehokkaampaa ja monipuolisempaa luuria. OnePlus 10 Pro (128 Gt):Hinta nyt 599 euroa - hinta aiemmin 699 euroa10 Pro on OnePlussan tämän vuoden huippulaite, jolle annoimme arvostelussa täydet tähdet . Laite tuli keväällä saataville 899 eurolla, mutta nyt hinta on laskenut selvästi. Realme GT 2 Pro (128 Gt):Hinta nyt 599 euroa - hinta aiemmin 719 euroaRealmen puhelimet alkoivat yleistymään Suomessa alkuvuodesta. Ensimmäisiä laitteita oli juurikin Realme GT 2 Pro . Kyseinen laite tarjoaa tehokasta suorituskykyä, erittäin tarkan sekä nopean näytön, 150 asteen näkökentän omaavan 50 megapikselin ultralaajakameran ja muuta. Xiaomi 12 Pro (256 Gt):Hinta nyt 699 euroa - hinta aiemmin 799 euroaXiaomin kevään lippulaivapuhelin. Tuli tuolloin myyntiin yli 1000 euron hinnalla, mutta nyt hinta huomattavasti miellyttävämpi. Testasimme laitteen ja annoimme plussaa esimerkiksi näytöstä, stereokaiuttimista, muotoilusta ja tehokkaasta akun latauksesta.Hinta nyt 799 euroa - hinta aiemmin 859 euroa Pienikokoinen huippulaite, jolle annoimme arvostelussa plussaa mm. kameroista, hyvästä akunkestosta ja laadukkasta rakenteesta. Miinusta laite sai hinnasta, joka on nyt siis parempi.Hinta nyt 799 euroa - hinta aiemmin 999 euroaHonorin vaihtoehto lippulaivaluokassa. Hyvä laite mm. kameroiden ja akun latauksen osalta. Magic 4 Pro on myös arvosteltu Puhelinvertailun toimesta Hinta nyt 1249 euroa - hinta aiemmin 1349 euroaApplen vuoden 2022 huippuluokan laite. Tämän vuoden laitteiden hinnat ovat varsin korkeat , mutta nyt hinnasta lähtenyt 100 euroa pois.