OnePlus kertoi Android 11 -päivitysten aikataulut ja mallit

on päivittänyt tiedon siitä, mitkä yrityksen puhelimet päivittyvät-käyttöjärjestelmään perustuvaan:een - ja milloin.Mukana on myös positiivinen yllätys, sillä vuoden 2018 keväällä julkaistusaa myös Android 11 -päivityksen, vaikka OnePlussan päivityslupaus ei sinänsä kyseistä mallia koskisikaan enää. OnePlus 6 julkaistiin aikanaaneli:llä.Nykyisestä mallistosta syksyllä 2020 julkaistuon jo valmiiksi julkaisuhetkellä päivitetty Android 11:een ja Android 11:n betaversio on vapaasti ladattavissa myösja-malleille, jotka julkaistiin keväällä 2020. Paljon kehuttu OnePlus Nord saa ensimmäisen Android 11 -betaversionsa jo tällä viikolla, jonka voi halutessaan asentaakuka tahansa Nordin omistaja. Virallinen, "lopullinen" Android 11 julkaisu Nordille riippuu siitä, millaista palautetta yhtuö saa betaversioiden pohjalta.Vuoden 2019 keväällä julkaistutjasekä syksyllä 2019 julkaistut OnePlus 7T jaolisivat yhtiön mukaan olleet jo valmiita Android 11-päivitykseen, mutta yhtiön mukaan päivityksessä törmättiin erikoiseen, jonka vuoksi päivitystä on jouduttu viivästyttämään. Ongelma on sittemmin ratkaistu yhteistyössäkanssa ja yhtiö arvelee saavansa ensimmäiset julkiset betaversiot Android 11:sta piakkoin myös 7/7T -käyttäjille.OnePlus 6 ja syksyllä 2018 julkaistuovat nekin saamassa Android 11 -päivityksen, mutta aikataulusta ei vielä kerrottu tarkemmin. Myös syksyllä 2020 julkaistut edullisemmat OnePlussan mallit elijasaavat päivityksen, mutta niidenkin aikataulut ovat vielä epävarmat.Vuoden 2017 syksyllä julkaistu OnePlus 5T ja sitä aiemmat OnePlussan mallit eivät tule Android 11-päivitystä enää saamaan.