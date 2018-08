Pitkäaikaistestissä Samsung Galaxy S9

Samsung esitteli yhdeksännen S-älypuhelimen helmikuun lopulla. Samaan aikaan näki päivänvalon hieman paremmilla ominaisuuksilla varustettu S9+. Suomeen puhelin saapui maaliskuun puolivälissä 899 euron suositushinnalla (S9+:lle 999 euroa). Nykyisin S9:n voi saada jo n. 200 euroa alkuperäistä suositushintaa halvemmalla.

MWC-messuilla tai sen jälkeen S9:lle on julkaistu koko joukko kilpailijoita mukaan lukien mm. OnePlus 6, HTC U12+, Sony Xperia XZ2, Nokia 8 Sirocco ja Huawei P20, jotka kaikki kilpailevat parhaan Android-älypuhelimen tittelistä erilaisilla vahvuuksilla.

Puhelin on ollut testissämme jo muutaman kuukauden ja alta voi lukea pidemmän arvostelumme, joka perustuu tavallista testiaikaa pidemmän ajan kokemuksiin. Aiemmin olemme julkaisseet vertailuartikkelit S9 vs. Nokia 8 Sirocco, S9+ vs. Note8, S9 vs. iPhone 8, S9 vs. iPhone X ja S9 vs. Google Pixel 2. Vertailuista näkee hyvin, mitkä älypuhelimet ovat S9:n pääasiallisia kilpailijoita. Mallit on julkaistu enimmäkseen alkukesästä tai sitä ennen.

Tekniset tiedot

Järjestelmä:

Android 8.0.0

Mitat:

147,7 x 68,7 x 8,5 mm

Paino:

163 g

Näyttö:

5.8" Super AMOLED Infinity, 2960x1440 pikseliä

Suoritin:

Samsung Exynos 9810

RAM:

4 Gt

Tallennustila:

64 Gt, käytettävissä 50,3 Gt

Kamerat:

Takana 12 megapikseliä (vaihtuva aukko, f/1.5-f/2.4), etukamera 8 megapikseliä (f/1.7)

Yhteydet:

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 4.2, NFC, infrapuna

SIM:

2x Nano-SIM

Akku:

3000 mAh

Muuta:

USB Type C -latausliitäntä, 3,5 mm jakkiliitäntä, IP68-luokitus, microSD-korttipaikka, sormenjälkilukija, iiris- ja kasvojentunnistus, NFC

Ulkonäkö

S9 muistuttaa ulkoisesti hyvin läheisesti viime vuoden S8-mallia ja oikeastaan muotokieli on tuttu jo parin vuoden takaisesta S7:n edge-mallista. 18.5:9-kuvasuhteella varustetussa S9:ssä on mustaa reuna-aluetta näkyvillä hieman puhelimen etupuolen ylä- ja alareunassa (näytön suhde puhelimen ulkomittoihin on 83,6 prosenttia). Etupuolen yläreunassa riittääkin erilaisia ominaisuuksia, sillä varsinaisen etukameran lisäksi siitä löytyy toinenkin kamera ja apuvalo iiristunnistusta varten.