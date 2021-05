Näille Xiaomin puhelimille Android 12 tulee

on jo siirtynyt viralliseen beta-versioon ja on jo saatavilla joillekin puhelinmalleille , myös mm. usealleXiaomin oma Android-päivityspolitiikka on hieman epäselvä, eikä yhtiö ole julkaissut päivityspolitiikkaansa minään virallisena dokumenttina. Eri valmistajien Android-päivityksiä seuraavalistaa sivuillaan Xiaomin epävirallisen päivityspolitiikan , jonka mukaan kalleimpiin malleihin yhtiö julkaisisi aina kaksi Android-versiopäivitystä julkaisun jälkeen ja edullisimpiin yhden.Tuon periaatteen pohjalta sivustolla on saatavilla lista Xiaomin malleista , joille päivityksen pitäisi olla tulossa syksyn julkaisun jälkeen. Vastaavat mallit löytyvät myös intialaisen Piunikaweb-sivuston listasta . Lisäksi kaikki meidänkin listaltamme löytyvät Xiaomin mallit, joille beta-version voi jo ladata, on listattu.Tässä listaus Xiaomin malleista, sisältäen myös yhtiön alibränditn sekän, joille Android 12 pitäisi saada tulevana talvena:

Seuraammepäivittymistä puhelinmalleihin omassa Android 11 -päivitysseurannassamme tiiviisti.