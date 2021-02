Mitä tapahtui OnePlussalle? Jopa Samsung on kiilannut ohi Android 11 -jakelussa

Viime vuonnamuutti vauhdilla strategiaansa ja vyörytti markkinoille uusia tuotteita sellaista tahtia, että yrityksen vanha ideologia lensi romukoppaan - ja vauhdilla. Valitettavasti vauhtisokeus näkyy nyt huonolla tavalla.Android-päivitysten suhteen OnePlus on ollut aina yksi parhaista puhelinvalmistajista - ellei jopa paras. Yhtiö on taannut todella pitkän tukiajan laitteidensa ostajille: pari, kolme uutta Androidin pääversion päivitystä on muodostunut yhtiön standardiksi vuosien mittaan ja usein tästä on menty ylikin.Lisäksi OnePlussan puhelimet ovat saaneet uusimman Androidin käytännössä välittömästi, ainoastaanomat puhelimet ovat ehtineet tässä kisassa edelle. Ja tämä on koskenut myös vanhempaa OnePlussan kalustoa: kun vaikkapa Android 10 julkaistiin, puolitoista vuotta vanha OnePlus 6 sai ensimmäisen Android 10 -betapäivityksen jo kuukautta Android 10 julkaisun jälkeen.

Mutta...Vuoteen 2018 saakka OnePlussalla oli valikoimissaan käytännössä yksi puhelin. Uusi malli julkaistiin keväällä ja siitä julkaistiin sitten hieman paranneltusyksyllä. Tämä linja jatkui vuosien ajan: vielä vuonna 2018 konsepti piti paikkaansa ja keväällä 2018 julkaistiin, odotetusti, OnePlus 6, jota seurasi sitten syksyllä OnePlus 6T Keväällä 2019 tilanne muuttui, ensimmäistä kertaa ikinä, kun samalla kertaa julkaistiin sekäettä sen "vieläkin parempi versio" OnePlus 7 Pro . Linja jatkui samana: syksyllä tuli OnePlus 7T ja OnePlus 7T Pro . Sitten keväällä 2020 OnePlus 8 ja OnePlus 8 Pro Malliston tuplaantumisesta huolimatta yrityksen resurssit riittivät mainiosti edelleen ja uudet Android-päivitykset napsuivat nopeasti vanhoihinkin laitteisiin.Sitten kesän 2020 myötä OnePlussalla alkoi tapahtumaan: julkaistiin loistava OnePlus Nord ja mallisto olikin kasvanut jo kolmeen eri malliin. Syksyllä tapahtui lisää, kun mallisto laajeni jälleen uusille urille:njamyötä.Ja tässä vaiheessa alkoi vaikuttamaan siltä, että OnePlussan resurssit ovat loppumassa: perinteistä poiketen syksyn lippulaivan --:n - julkistuksen yhteydessä ei tullutkaan enää Pro-mallia, vaan kevään OnePlus 8 Pro pidettiin mallistossa.Lisäksi yhtiö oli tunkenut Aasiassa myös TV-markkinoille ja kehitti parhaillaan älykelloja ja aktiivisuusrannekkeita.Nyt tuon hurjan vuoden 2020 satoa korjaavat vanhempien OnePlussan mallien omistajat: ainoastaan OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ja OnePlus 8T ovat tällä hetkellä saaneet virallisen Android 11 -päivityksen. Vuoden 2019 malleihin - OnePlus 7, 7 Pro, 7T ja 7T Pro - Android 11 on saatavissa vain erikseen ladattavana betaversiona. Samoin kesän 2020 yllätysmalli OnePlus Nord on sekin betavaiheessa Android 11 osalta.Vuoden 2018 malleihinsekä syksyn halpismalleihinedes betaversiota ei ole saatavilla, vaikka niihin päivitys on toki luvattu.Toki, Android 11 julkaistiin vasta syyskuussa 2020 ja olemme nyt helmikuussa 2021, joten aikaa ei nyt niin valtavasti ole mennyt - mutta ero OnePlussan aiempaan historiaan on merkittävä - ja hirvittävä pettymys.Samaan aikaan Android-valmistaja, jota on haukuttu vuosien ajan sen hitaasta päivitystahdista ja moitittu vanhojen asiakkaidensa hylkäämisestä, eli, on parantanut päivitystahtiaan hurjaan laukkaan. Etenkin kalliimman pään Samsungin valikoima on päivittynyt todella ripeällä tahdilla Android 11:een, kuten päivitysseurannastamme voi itsekin havaita.Kun samaan aikaan Samsung on myös selkeästi tuonut markkinoille mallin, joka kosiskelee perinteistä OnePlussan ostajaa , on mielenkiintoista nähdä, onnistuuko OnePlus tekemään tarvittavan ryhtiliikkeen lähiaikoina. Vai menettääkö yhtiö yhden tärkeimmistä myyntivalteistaan tekniikkanörttien keskuudessa: luottamuksen tiettyyn palvelutasoon.