Android 16 -päivitysseuranta: Näille kännyköille päivitys tulee - jos puhelimesi ei ole listalla, sen elinkaari on loppumassa

Google muutti vuonna 2025 jo vuosia kestänyttä Android-päivitysten tahtia, aikaistamalla uusimman käyttöjärjestelmäversionsa julkaisua.

Vuosien ajan uusi Android julkaistiin aina syksyllä, mutta Android 16 julkaistiinkin jo kesäkuussa 2025.

Tsätä seurasi tilanne, että osa valmistajista ei ole saanut vieläkään kaikkiin kännyköihinsä julkaistua edellistä, Android 15 -päivitystä, kun uusi versio on jo valmiina.

Oletettavaa onkin, että tällä kertaa matka käyttöjärjestelmän virallisesta julkaisusta siihen pisteeseen, että päivitys on saapunut kaikille tuen piirissä oleville malleille, tulee olemaan tavallistakin pidempi. Veikkaamme, että viimeiset mallit tulevat saamaan Android 16 -päivityksen vasta loppukesästä 2026.

Mutta luonnollisesti päivitys on jo saatavilla osalle kännykkämalleista. Kaikki tuen piirissä edelleen olevat Googlen Pixel -puhelimet saivat päivityksen heti Android 16:n julkaisun jälkeen. Lisäksi pari valmistajaa on ehtinyt jo julkaisemaan päivityksen parille mallilleen - ja kourallinen uusia kännyköitä on jo julkaistu, joissa on esiasennettuna Android 16.

Näin syyskuun 2026 lopun lähestyessä, vasta muutama malli on saanut viralliset, vakaat Android 16 -päivityksensä. Iso joukko laitevalmistajia ei ole onnistunut julkaisemaan omaa Android 16 -päivitystään vielä yhdellekään laitteelle.

Hämmentävää kyllä, yleensä hieman verkkaisemmin kännyköitään päivittävä Motorola oli ensimmäinen brändi Googlen lisäksi, joka sai julkaistua parille omalle puhelinmallilleen virallisen Android 16 -päivityksen. Sittemmin mm. Samsung ja Sony ovat liittyneet Motorolan seuraan.

Alla on lista kännyköistä, joille Android 16 -päivitys on luvattu joko virallisesti kännykkävalmistajan toimesta tai sitten päivityslupauksen suhteen on tehty oletuksia siitä, miten valmistaja on yleensä tietyn hintapisteen mallejaan päivittänyt. Listamme perustuu osittain valmistajien kotisivujen tietoihin, osittain taas Android Update Tracker -sivuston tietoihin, osittain omaan mutuumme.

Tulemme päivittämään listaa säännöllisesti, kun valmistajat etenevät Android 16 -päivityksissään.




Asus

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Fairphone

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Google

Päivitys on jo julkaistu:

HMD

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Honor

Beta-versio saatavilla:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:



Motorola

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Nothing

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:



OnePlus

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Samsung

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:



Sony

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Xiaomi

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Mikäli odotat vielä puhelimellesi Android 15 -päivitystä, voit tarkistaa Android 15 -päivitysten tilanteen kyseisen käyttöjärjestelmän seurantalistaltamme.

Samalla listamme on ensimmäinen, jota olemme ylläpitäneet, joka ei enää sisällä yhtään Nokian mallia. HMD on luopunut Nokian brändin käytöstä puhelimissaan ja viimeiset Nokia-brändätyt mallit saivat Android 15 -päivityksen, mutta eivät enää tietojemme mukaan lainkaan Android 16 -päivitystä.

EDIT 24.9.2025: Päivitetty listaa ajan tasalle. Samsung, Sony ja Motorola saivat omalta osaltaan vakaat, viralliset päivitykset rullaamaan.


