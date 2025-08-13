Android 16 -päivitysseuranta: Näille kännyköille päivitys tulee - jos puhelimesi ei ole listalla, sen elinkaari on loppumassa

Vuosien ajan uusi Android julkaistiin aina syksyllä, mutta Android 16 julkaistiinkin jo kesäkuussa 2025.
Tsätä seurasi tilanne, että osa valmistajista ei ole saanut vieläkään kaikkiin kännyköihinsä julkaistua edellistä, Android 15 -päivitystä, kun uusi versio on jo valmiina.
Oletettavaa onkin, että tällä kertaa matka käyttöjärjestelmän virallisesta julkaisusta siihen pisteeseen, että päivitys on saapunut kaikille tuen piirissä oleville malleille, tulee olemaan tavallistakin pidempi. Veikkaamme, että viimeiset mallit tulevat saamaan Android 16 -päivityksen vasta loppukesästä 2026.
Mutta luonnollisesti päivitys on jo saatavilla osalle kännykkämalleista. Kaikki tuen piirissä edelleen olevat Googlen Pixel -puhelimet saivat päivityksen heti Android 16:n julkaisun jälkeen. Lisäksi pari valmistajaa on ehtinyt jo julkaisemaan päivityksen parille mallilleen - ja kourallinen uusia kännyköitä on jo julkaistu, joissa on esiasennettuna Android 16.
Alla on lista kännyköistä, joille Android 16 -päivitys on luvattu joko virallisesti kännykkävalmistajan toimesta tai sitten päivityslupauksen suhteen on tehty oletuksia siitä, miten valmistaja on yleensä tietyn hintapisteen mallejaan päivittänyt. Listamme perustuu osittain valmistajien kotisivujen tietoihin, osittain taas Android Update Tracker -sivuston tietoihin, osittain omaan mutuumme.
Tulemme päivittämään listaa säännöllisesti, kun valmistajat etenevät Android 16 -päivityksissään.
- Asuksen puhelimet
- Fairphonen puhelimet
- Googlen Pixel -puhelimet
- HMD:n puhelimet
- Honorin puhelimet
- Motorolan puhelimet
- Nothingin puhelimet
- OnePlussan puhelimet
- Samsungin puhelimet
- Sonyn puhelimet
- Xiaomin puhelimet
AsusNäille malleille päivitys on luvattu julkaista:
- Asus ROG Phone 8
- Asus ROG Phone 8 Pro
- Asus ROG Phone 9
- Asus ROG Phone 9 Pro
- Asus Zenfone 11 Ultra
- Asus Zenfone 12 Ultra
FairphoneNäille malleille päivitys on luvattu julkaista:
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7a
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9a
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel Fold (viimeinen Android-versio)
HMDNäille malleille päivitys on luvattu julkaista:
- HMD Fusion (viimeinen Android-versio)
- HMD Pulse (viimeinen Android-versio)
- HMD Pulse+ (viimeinen Android-versio)
- HMD Pulse Pro (viimeinen Android-versio)
- HMD Skyline (viimeinen Android-versio)
HonorBeta-versio saatavilla:
- Honor 200
- Honor 200 Lite (viimeinen Android-versio)
- Honor 200 Pro
- Honor 200 Smart (viimeinen Android-versio)
- Honor 300
- Honor 300 Pro
- Honor 300 Ultra
- Honor 400
- Honor 400 Lite
- Honor 400 Pro
- Honor GT
- Honor Magic5 Pro (viimeinen Android-versio)
- Honor Magic6
- Honor Magic6 Pro
- Honor Magic6 Ultimate
- Honor Magic7
- Honor Magic7 Lite
- Honor Magic V3
- Honor Magic V Flip
- Honor Magic Vs (viimeinen Android-versio)
- Honor Magic Vs3
- Honor Play9C (viimeinen Android-versio)
- Honor X50 Pro
- Honor X8c
- Honor x9c Smart (viimeinen Android-versio)
MotorolaPäivitys on jo julkaistu:
- Motorola Edge (2024) (viimeinen Android-versio)
- Motorola Edge (2025)
- Motorola Edge 40 Pro
- Motorola Edge 50 (viimeinen Android-versio)
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60s
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Lenovo ThinkPhone (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G55 (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G56
- Motorola Moto G75
- Motorola Moto G85 (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G86
- Motorola Moto G86 Power
- Motorola Moto G Power (2025)
- Motorola razr 50
- Motorola razr 50 Ultra
- Motorola razr 60
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola S50 Neo
- Motorola ThinkPhone 25
NothingNäille malleille päivitys on luvattu julkaista:
- Nothing CMF Phone 1 (viimeinen Android-versio)
- Nothing CMF Phone 2 Pro
- Nothing Phone (2) (viimeinen Android-versio)
- Nothing Phone (2a)
- Nothing Phone (2a) Plus
- Nothing Phone (3)
- Nothing Phone (3a)
- Nothing Phone (3a) Pro
OnePlusNäille malleille päivitys on luvattu julkaista:
- OnePlus 11
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus Nord 3 (viimeinen Android-versio)
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE4 (viimeinen Android-versio)
- OnePlus Nord CE 4 Lite (viimeinen Android-versio)
- OnePlus Nord CE5
- OnePlus Open
SamsungPäivitys on jo julkaistu:
- Samsung Galaxy A06 (4G) (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy A06 (5G)
- Samsung Galaxy A15 (4G)
- Samsung Galaxy A15 (5G)
- Samsung Galaxy A16 (4G)
- Samsung Galaxy A16 (5G)
- Samsung Galaxy A17
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A33 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A53 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy F06 (5G)
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy M06
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M34 (5G)
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M53 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy M55
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy S21 FE 5G (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy S22 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy S22+ (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy S22 Ultra (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy Xcover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy Z Flip4 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy Z Flip5
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Fold4 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy Z Fold5
- Samsung Galaxy Z Fold6
SonyNäille malleille päivitys on luvattu julkaista:
XiaomiPäivitys on jo julkaistu:
- Xiaomi 13 (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi 13 Pro (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Poco F6
- Xiaomi Poco F6 Pro
- Xiaomi Poco F7
- Xiaomi Poco F7 Pro
- Xiaomi Poco F7 Ultra
- Xiaomi Poco M6 Plus (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Poco M7 (4G)
- Xiaomi Poco M7 (5G) (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Poco M7 Plus
- Xiaomi Poco M7 Pro 5G
- Xiaomi Poco X6 Pro
- Xiaomi Poco X7
- Xiaomi Poco X7 Pro
- Xiaomi Redmi 13 (5G) (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Redmi 13 4G
- Xiaomi Redmi 15 (4G)
- Xiaomi Redmi 15 (5G)
- Xiaomi Redmi 15C (4G)
- Xiaomi Redmi A3x (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Redmi Note 14 (4G)
- Xiaomi Redmi Note 14 (5G)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro (4G)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro (5G)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ (5G)
Mikäli odotat vielä puhelimellesi Android 15 -päivitystä, voit tarkistaa Android 15 -päivitysten tilanteen kyseisen käyttöjärjestelmän seurantalistaltamme.
Samalla listamme on ensimmäinen, jota olemme ylläpitäneet, joka ei enää sisällä yhtään Nokian mallia. HMD on luopunut Nokian brändin käytöstä puhelimissaan ja viimeiset Nokia-brändätyt mallit saivat Android 15 -päivityksen, mutta eivät enää tietojemme mukaan lainkaan Android 16 -päivitystä.
Kommentoi artikkelia