Petteri Pyyny

Android 16 -päivitysseuranta: Näille kännyköille sen saa - jos puhelimesi ei ole listalla, sen elinkaari on loppumassa
Google muutti vuonna 2025 jo vuosia kestänyttä Android-päivitysten tahtia, aikaistamalla uusimman käyttöjärjestelmäversionsa julkaisua.

Vuosien ajan uusi Android julkaistiin aina syksyllä, mutta Android 16 julkaistiinkin jo kesäkuussa 2025.

Tsätä seurasi tilanne, että osa valmistajista ei ole saanut vieläkään kaikkiin kännyköihinsä julkaistua edellistä, Android 15 -päivitystä, kun uusi versio on jo valmiina.

Ja kuten arvelimmekin jo kesällä 2025, tilanne johti siihen, että osa valmistajista ei ole saanut Android 16 -päivityksiä kunnolla edes alkamaan, kun taas Google julkisti jo ensimmäiset kokeiluversiot tulevasta Android 17 -käyttöjärjestelmästä helmikuussa 2026.

Veikkaamme, että hitaimpien valmistajien viimeisetkin tuetut mallit tulevat saamaan Android 16 -päivityksen vasta syksyllä 2026, kun Android 17 on jo virallisesti julkaistu.

Mutta luonnollisesti osa valmistajista oli tälläkin kertaa varsin reippaita. Kaikki tuen piirissä edelleen olevat Googlen Pixel -puhelimet saivat päivityksen heti Android 16:n julkaisun jälkeen.

Ja marraskuussa 2025 muutama valmistaja oli päässyt päivityksissään jo kunnon vauhtiin: esimerkiksi Samsung on päivittänyt mallistoaan jo reippaasti Android 16:een. OnePlus, Motorola, Sony ja Asuskin ovat saaneet osalle mallistostaan päivityksen julkaistua, mutta esimerkiksi Honorin ja HMD:n osalta eteneminen oli vielä tuolloin varsin verkkaista.

Vuoteen 2026 siirryttäessä, tilanne alkoi paranemaan: OnePlus, Samsung, Asus, Nothing ja Sony olivat saaneet jo koko mallistonsa päivitettyä Android 16:een.

Motorola on saanut käynnistettyä päivityskonettaan jo kohtuullisen hyvin, samoin kiinalainen Xiaomi. Mutta suomalainen HMD, korjausystävällisiä malleja valmistava Fairphone, Powerin oma brändi Cepter sekä kiinalainen Honor ovat jäämässä pahasti muiden valmistajien vauhdista ja niiden osalta näyttää siltä, että päivityksiä saadaan odottaa pahimmillaan loppuvuoteen 2026.

Alla on lista kännyköistä, joille Android 16 -päivitys on luvattu joko virallisesti kännykkävalmistajan toimesta tai sitten päivityslupauksen suhteen on tehty oletuksia siitä, miten valmistaja on yleensä tietyn hintapisteen mallejaan päivittänyt. Listamme perustuu osittain valmistajien kotisivujen tietoihin, osittain taas Android Update Tracker -sivuston tietoihin, osittain omaan mutuumme.

Tulemme päivittämään listaa säännöllisesti, kun loputkin valmistajat etenevät Android 16 -päivityksissään.




Asus

Päivitys on jo julkaistu:

Cepter

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Fairphone

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Google

Päivitys on jo julkaistu:

HMD

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Honor

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:



Motorola

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Nothing

Päivitys on jo julkaistu:



OnePlus

Päivitys on jo julkaistu:

Samsung

Päivitys on jo julkaistu:



Sony

Päivitys on jo julkaistu:

Xiaomi

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Samalla listamme on ensimmäinen, jota olemme ylläpitäneet, joka ei enää sisällä yhtään Nokian mallia. HMD on luopunut Nokian brändin käytöstä puhelimissaan ja viimeiset Nokia-brändätyt mallit saivat Android 15 -päivityksen, mutta eivät enää tietojemme mukaan lainkaan Android 16 -päivitystä.

EDIT 24.9.2025: Päivitetty listaa ajan tasalle. Samsung, Sony ja Motorola saivat omalta osaltaan vakaat, viralliset päivitykset rullaamaan.

EDIT 18.11.2025: Päivitetty tilannetta isosti ajan tasalle. OnePlus sai päivitykset alulle, samoin Asus.

EDIT 25.2.2025: Päivitetty tilanne isolla kädellä ajan tasalle. Useat valmistajat ovat nyt saaneet kaikki mallinsa päivitettyä Android 16:een, mm. Samsung ja OnePlus.


