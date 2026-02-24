Android 16 -päivitysseuranta: Näille kännyköille sen saa - jos puhelimesi ei ole listalla, sen elinkaari on loppumassa

Vuosien ajan uusi Android julkaistiin aina syksyllä, mutta Android 16 julkaistiinkin jo kesäkuussa 2025.
Tsätä seurasi tilanne, että osa valmistajista ei ole saanut vieläkään kaikkiin kännyköihinsä julkaistua edellistä, Android 15 -päivitystä, kun uusi versio on jo valmiina.
Ja kuten arvelimmekin jo kesällä 2025, tilanne johti siihen, että osa valmistajista ei ole saanut Android 16 -päivityksiä kunnolla edes alkamaan, kun taas Google julkisti jo ensimmäiset kokeiluversiot tulevasta Android 17 -käyttöjärjestelmästä helmikuussa 2026.
Veikkaamme, että hitaimpien valmistajien viimeisetkin tuetut mallit tulevat saamaan Android 16 -päivityksen vasta syksyllä 2026, kun Android 17 on jo virallisesti julkaistu.
Mutta luonnollisesti osa valmistajista oli tälläkin kertaa varsin reippaita. Kaikki tuen piirissä edelleen olevat Googlen Pixel -puhelimet saivat päivityksen heti Android 16:n julkaisun jälkeen.
Ja marraskuussa 2025 muutama valmistaja oli päässyt päivityksissään jo kunnon vauhtiin: esimerkiksi Samsung on päivittänyt mallistoaan jo reippaasti Android 16:een. OnePlus, Motorola, Sony ja Asuskin ovat saaneet osalle mallistostaan päivityksen julkaistua, mutta esimerkiksi Honorin ja HMD:n osalta eteneminen oli vielä tuolloin varsin verkkaista.
Vuoteen 2026 siirryttäessä, tilanne alkoi paranemaan: OnePlus, Samsung, Asus, Nothing ja Sony olivat saaneet jo koko mallistonsa päivitettyä Android 16:een.
Motorola on saanut käynnistettyä päivityskonettaan jo kohtuullisen hyvin, samoin kiinalainen Xiaomi. Mutta suomalainen HMD, korjausystävällisiä malleja valmistava Fairphone, Powerin oma brändi Cepter sekä kiinalainen Honor ovat jäämässä pahasti muiden valmistajien vauhdista ja niiden osalta näyttää siltä, että päivityksiä saadaan odottaa pahimmillaan loppuvuoteen 2026.
Alla on lista kännyköistä, joille Android 16 -päivitys on luvattu joko virallisesti kännykkävalmistajan toimesta tai sitten päivityslupauksen suhteen on tehty oletuksia siitä, miten valmistaja on yleensä tietyn hintapisteen mallejaan päivittänyt. Listamme perustuu osittain valmistajien kotisivujen tietoihin, osittain taas Android Update Tracker -sivuston tietoihin, osittain omaan mutuumme.
Tulemme päivittämään listaa säännöllisesti, kun loputkin valmistajat etenevät Android 16 -päivityksissään.
- Asuksen puhelimet
- Cepterin puhelimet
- Fairphonen puhelimet
- Googlen Pixel -puhelimet
- HMD:n puhelimet
- Honorin puhelimet
- Motorolan puhelimet
- Nothingin puhelimet
- OnePlussan puhelimet
- Samsungin puhelimet
- Sonyn puhelimet
- Xiaomin puhelimet
AsusPäivitys on jo julkaistu:
- Asus ROG Phone 8 (viimeinen Android-versio)
- Asus ROG Phone 8 (India) (viimeinen Android-versio)
- Asus ROG Phone 8 Pro (viimeinen Android-versio)
- Asus ROG Phone 9
- Asus ROG Phone 9 Pro
- Asus Zenfone 11 Ultra (viimeinen Android-versio)
- Asus Zenfone 12 Ultra
CepterNäille malleille päivitys on luvattu julkaista:
FairphoneNäille malleille päivitys on luvattu julkaista:
- Google Pixel 10
- Google Pixel 10a
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10 Pro Fold
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7a
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9a
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel Fold (viimeinen Android-versio)
HMDNäille malleille päivitys on luvattu julkaista:
- HMD Fusion (viimeinen Android-versio)
- HMD Pulse (viimeinen Android-versio)
- HMD Pulse+ (viimeinen Android-versio)
- HMD Pulse Pro (viimeinen Android-versio)
- HMD Skyline (viimeinen Android-versio)
HonorPäivitys on jo julkaistu:
- Honor 200
- Honor 200 Lite (viimeinen Android-versio)
- Honor 200 Smart (viimeinen Android-versio)
- Honor 300
- Honor 300 Pro
- Honor 300 Ultra
- Honor 400 Lite
- Honor 400 Pro
- Honor 400 Smart (5G)
- Honor GT
- Honor Magic5 Pro (viimeinen Android-versio)
- Honor Magic6
- Honor Magic6 Pro
- Honor Magic6 Ultimate
- Honor Magic7
- Honor Magic7 Lite
- Honor Magic V3
- Honor Magic V5
- Honor Magic V Flip
- Honor Magic Vs (viimeinen Android-versio)
- Honor Magic Vs3
- Honor Play9C (viimeinen Android-versio)
- Honor X50 Pro
- Honor X8c
- Honor x9c Smart (viimeinen Android-versio)
MotorolaPäivitys on jo julkaistu:
- Motorola Edge (2025)
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 70
- Motorola Moto G (2025)
- Motorola Moto G57 Power
- Motorola Moto G67
- Motorola Moto G67 Power (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G75
- Motorola Moto G77
- Motorola Moto G86
- Motorola Moto G86 Power
- Motorola Moto G Power (2025)
- Motorola razr 50
- Motorola razr 50 Ultra
- Motorola razr 60
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola Signature
- Motorola Edge (2024) (viimeinen Android-versio)
- Motorola Edge 40 Pro
- Motorola Edge 50 (viimeinen Android-versio)
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 60 Neo
- Motorola Edge 60s
- Motorola Lenovo ThinkPhone (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G55 (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G56
- Motorola Moto G85 (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G96 (viimeinen Android-versio)
- Motorola S50 Neo
- Motorola ThinkPhone 25
NothingPäivitys on jo julkaistu:
- Nothing CMF Phone 1 (viimeinen Android-versio)
- Nothing CMF Phone 2 Pro
- Nothing Phone (2) (viimeinen Android-versio)
- Nothing Phone (2a)
- Nothing Phone (2a) Plus
- Nothing Phone (3)
- Nothing Phone (3a)
- Nothing Phone (3a) Lite
- Nothing Phone (3a) Pro
OnePlusPäivitys on jo julkaistu:
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 15
- OnePlus 15R
- OnePlus Nord 3 (viimeinen Android-versio)
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE4 (viimeinen Android-versio)
- OnePlus Nord CE 4 Lite (viimeinen Android-versio)
- OnePlus Nord CE5
- OnePlus Open
SamsungPäivitys on jo julkaistu:
- Samsung Galaxy A06 (4G) (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy A06 (5G)
- Samsung Galaxy A07 (4G)
- Samsung Galaxy A07 (5G)
- Samsung Galaxy A15 (4G)
- Samsung Galaxy A15 (5G)
- Samsung Galaxy A16 (4G)
- Samsung Galaxy A16 (5G)
- Samsung Galaxy A17 (4G)
- Samsung Galaxy A17 (5G)
- Samsung Galaxy A24 (4G)
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A33 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A53 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A73 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy F06 (5G)
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F17 (5G)
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy M06
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M34 (5G)
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M53 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy M55
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy S21 FE 5G (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy S22 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy S22+ (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy S22 Ultra (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy Xcover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy Z Flip4 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy Z Flip5
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Flip7
- Samsung Galaxy Z Flip7 FE
- Samsung Galaxy Z Fold4 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy Z Fold5
- Samsung Galaxy Z Fold6
- Samsung Galaxy Z Fold7
SonyPäivitys on jo julkaistu:
XiaomiPäivitys on jo julkaistu:
- Xiaomi 13 (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Poco F7
- Xiaomi Poco F7 Pro
- Xiaomi Poco F7 Ultra
- Xiaomi Poco F8 Pro
- Xiaomi Poco F8 Ultra
- Xiaomi Poco M6 (4G)
- Xiaomi Poco M7 (4G)
- Xiaomi Poco M7 (5G) (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Poco M7 Pro 5G
- Xiaomi Redmi 13 4G
- Xiaomi Redmi Note 14 (4G)
- Xiaomi Redmi Note 14 (5G)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro (5G)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ (5G)
- Xiaomi Redmi Note 14S
- Xiaomi 13 Pro (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Poco C85 (4G)
- Xiaomi Poco F6
- Xiaomi Poco F6 Pro
- Xiaomi Poco M6 Plus (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Poco M7 Plus
- Xiaomi Poco X6 Pro
- Xiaomi Poco X7
- Xiaomi Poco X7 Pro
- Xiaomi Redmi 13 (5G) (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Redmi 15 (4G)
- Xiaomi Redmi 15 (5G)
- Xiaomi Redmi 15C (4G)
- Xiaomi Redmi 15C (5G)
- Xiaomi Redmi A3x (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro (4G)
- Xiaomi Redmi Note 15
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
Samalla listamme on ensimmäinen, jota olemme ylläpitäneet, joka ei enää sisällä yhtään Nokian mallia. HMD on luopunut Nokian brändin käytöstä puhelimissaan ja viimeiset Nokia-brändätyt mallit saivat Android 15 -päivityksen, mutta eivät enää tietojemme mukaan lainkaan Android 16 -päivitystä.
EDIT 24.9.2025: Päivitetty listaa ajan tasalle. Samsung, Sony ja Motorola saivat omalta osaltaan vakaat, viralliset päivitykset rullaamaan.
EDIT 18.11.2025: Päivitetty tilannetta isosti ajan tasalle. OnePlus sai päivitykset alulle, samoin Asus.
EDIT 25.2.2025: Päivitetty tilanne isolla kädellä ajan tasalle. Useat valmistajat ovat nyt saaneet kaikki mallinsa päivitettyä Android 16:een, mm. Samsung ja OnePlus.
