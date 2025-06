Android 15 -päivitysseuranta: Näille kännyköille päivitys on jo julkaistu ja näille se on luvattu - jos puhelimesi ei ole listalla, sen elinkaari on todennäköisesti loppumassa

julkisti tulossa olevan Android 15 -käyttöjärjestelmän helmikuussa 2024.Tuolloin alkoi käyttöjärjestelmän testausvaihe, jona aikana Android 15:sta julkaistiin useita kokeiluversioita mm. sovelluskehittäjien käyttöön. Lopullisesti valmiiksi Android 15 tuli lokakuussa, kun käyttöjärjestelmäpäivityksen jakelu alkoi Googlen Pixel -puhelimille Olemme käyneet laajassa artikkelissamme kaiken sen, mitä kaikkia uudistuksia Android 15 tuo mukanaan Muut valmistajat alkoivat tuomaan Android 15 -päivityksiä huippumalleilleen nekin jo syksyn 2024 aikana, joskin hyvin kukin valmistaja hyvin eri tahdissa.Osa valmistajista sai jo päivitysurakkansa jo lähes valmiiksi alkuvuodesta 2025: mm. OnePlus, Sony ja Nothing Phone olivat tällä kertaa hyvinkin nopeita päivitystensä kanssa. Osa valmistajista sai päivityksensä rullaamaan vasta keväällä 2025, mm. aiemmin nopeista päivityksistään tunnettu Samsung viivytteli päivitysten kanssa pitkälle loppukevääseen 2025 asti. Alkukesästä 2025 kuitenkin lähes kaikki valmistajat olivat saaneet jo valtaosan malleistaan päivitettyä Android 15:een.Olemme koostaneet tähän listan niistä puhelinmalleista, jotka tietojemme ovat jo saaneet päivityksen tai tulevat saamaan Android 15 -päivityksen ennemmin tai myöhemmin. Jos puhelintasi ei löydy listalta, on hyvin todennäköistä, että puhelimesi tukiaika on Android-päivitysten osalta päättynyt. Jos puhelimen tuki on päättynyt, siitä syntyy ajan saatossa ongelmia Painotamme, että lista pohjautuu vain tiedossa oleviin päivityslupauksiin ja ns. valistuneisiin arvioihimme. Listamme pohjautuu sekä valmistajien sivuihin että mm. Android Update Tracker -sivuston tietoihin. Tulemme päivittämään listaa säännöllisesti, kun tiedot päivityksistä tarkentuvat.

Asus

Fairphone

Google

HMD

Honor

Motorola

Nokia

Nothing

OnePlus

Samsung

Sony

Xiaomi

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Päivitys on jo julkaistu:Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Päivitys on jo julkaistu:Päivitys on jo julkaistu:Päivitys on jo julkaistu:Beta-versio saatavilla:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Päivitys on jo julkaistu:Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Päivitetty edellisen päivityksen jälkeen julkaistut uudet puhelimet, jos niille luvataan Android 15 -päivitys. Lisäksi parin valmistajan osalta on joitain malleja saatu täsmennettyä päivityslupauksen osalta.Päivitetty ne puhelimet, jotka on julkaistu edellisen listauksen päivittymisen jälkeen, joille luvataan Android 15 -päivitys. Täsmennetty Android 15:n arvioitua julkaisuajankohtaa.Päivitetty tilanne ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Android 15 virallisesti julkaistiin.Päivitetty valmistajien etenemisen tilannetta. Mm. Sony, Samsung ja Motorola ovat jo saaneet Android 15 julkaisujaan tehtyä, Samsung on saanut ensimmäiset betat julki.Päivitetty listaa laajasti, mm. Sonyn ja OnePlussan osalta.Päivitetty listaa isolla kädellä - mm. Xiaomi ja Samsung ovat saaneet kevään mittaan mallistonsa pääosin päivitettyä.Päivitetty listaa Xiaomin, Samsungin ja Motorolan osalta.